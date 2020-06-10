إنهاء مهام 5 عقداء يشغلون مناصب قضاة عسكريين

أنهى رئيس الجمهورية وزير الدفاع الوطني القائد الأعلى للقوات المسلحة عبد المجيد تبون مهام 5 عقداء يشغلون مناصب قضاة عسكريين.

وحسب ماصدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية فإن القرارات تشمل مناصب في مجلسي الاستئناف العسكري بالبليدة وورقلة ومحكمتي البليدة ووهران العسكريتين

بالموازاة مع ذلك تم تعيين قاضيين عسكريين بمجلس الاستئناف في البليدة ومحكمة وهران العسكرية

قرارات إنهاء المهام والتعيينات نشرت في آخر عدد من الجريدة الرسمية اتخذها رئيس الجمهورية وزير الدفاع الوطني القائد الأعلى للقوات المسلحة عبد المجيد تبون وناب عنه في توقيعها بموجب تفويض الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني