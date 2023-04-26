وقع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مرسوما رئاسيا يتضمن إنهاء مهام 5 مبعوثين مكلفين بمهام بوزارة الخارجية.

ووفقا للعدد الاخير من الجريدة الرسمية رقم 26 تم إنهاء بموجب قرار رئاسي أحمد بن يمينة بصفته مبعوثا خاصا مكلفا بقضايا الأمن الدولي.

كما تم إنهاء مهام عبد الكريم حرشاوي بصفته مبعوثا مكلفا بالدبلوماسية الاقتصادية. بالإضافة إلى إنهاء مهام نور الدين عوام بصفته مبعوثا مكلفا بالقضية الفسطينية والشرق الأوسط وقضية ليبيا

وجاء في ذات العدد إنهاء مهام ليلى زروقي بصفتها مبعوثة مكلفة بالشراكات الكبرى. كما مست قرار إنهاء مهام طاوس حدادي بصفتها مبعوثة مكلفة بالجالية الوطنية بالخارج.