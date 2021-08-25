إنهاء مهام 6 ولاة وتعيين 13 أخرين.. 5 تم ترقيتهم من ولاة منتدبين إلى مصاف ولاة

أجرى اليوم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون حركة جزئية في سلك الولاة والولاة المنتدبين وحسب مصالح رئاسة الجمهورية الحركة جاءت طبقا لأحكام المادة 92 من الدستور. أين تم إنهاء بموجب هذا القرار مهام 6 ولاة وتعيين 13 أخرين كما شملت الحركة تعيين 6 ولاة المنتدبين جدد بالعاصمة .

وشلت الحركة ترقية 5 ولاة منتدبين إلى مصاف ولاة ويتعلق الأمر الاتية أسمائهم:

عمار علي بن ساعد واليا للجلفة، والذي كان واليا منتدبا للمقاطعة الإدارية بالشراقة في العاصمة.

حورية مداحي واليا لسكيكدة. والتي كانت الوالي المنتدب لسيدي عبد الله في العاصمة.

عبد العزيز جوادي واليا لسعيدة والذي كان واليا منتدبا للمقاطعة الإدارية الإدارية بئر مراد رايس في العاصمة.

محمد السعيد بن قامو واليا لبشار والذي كان واليا منتدبا للمقاطعة الإدارية بالدويرة.

الدراجي بوزيان واليا للنعامة والذي كان واليا منتدبا للمقاطعة الإدارية باب الواد

هذا وشملت الحركة تعيين كل من السيدتين والسادة:

كمال الدين كربوش، واليا لبجاية.

محمد السعيد بن قامو، واليا لبشار.

جيلالي دومي، واليا لتيزي وزو.

عمار علي بن ساعد، واليا للجلفة.

عبد العزيز جوادي، واليا لسعيدة.

حورية مداحي، واليا لسكيكدة.

لبيبة ويناز، واليا لقالمة.

مسعود جاري، واليا لقسنطينة.

سعيد سعيود، واليا لوهران.

فريد محمدي، واليا للبيض.

أحمد معبد، واليا لتيبازة.

الدراجي بوزيان، واليا للنعامة.

فيصل عمروش، واليا لإن قزام.

كما شملت الحركة التي اجراها الرئيس تبون إنهاء مهام كل من السادة الولاة الآتية أسماؤهم:

محمود جامع، بصفته واليا لتيزي وزو.

عبد القادر بن سعيد، بصفته واليا لسكيكدة.

أحمد عبد الحفيظ ساسي، بصفته واليا لقسنطينة.

كمال توشن، بصفته واليا للبيض.

إيدير مدباب، بصفته واليا للنعامة.

مهدي بوشارب، بصفته واليا لإن قزام.

في حين تم تعيين كل السادة الآتية أسماؤهم ولاةً منتدبين:

عبد الوهاب برتيمة، واليا منتدبا للدرارية بولاية الجزائر.

محفوظ بوزرطيط، واليا منتدبا للشراقة بولاية الجزائر.

عبد العزيز دليبة، واليا منتدبا لبئر مراد رايس بولاية الجزائر.

يوسف بقريش، واليا منتدبا لحسين داي بولاية الجزائر.

أنيس بن داود، واليا منتدبا لسيدي عبدالله بولاية الجزائر.

رضوان خليفة، واليا منتدبا لباب الوادي بولاية الجزائر.