إنهاء مهام 9 رؤساء دوائر

وقع رئيس الجمهورية مرسومان رئاسيان تضمنا مهام عدد من رؤساء الدوائر في بعض الولايات حسبما صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.

وتضمن المرسومان الرئاسيان إنهاء مهام براهيم سلطاني بصفته رئيسا لدائرة أميزور بولاية بجاية وإحالته على التقاعد. وتنحية إلياس حداد من رئاسة دائرة الحيزر بولاية البويرة وإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. كما تم إنهاء مهام كل من رئيس دائرة سكيكدة حاج بن شطة ورئيس دائرة الحروش ميلود بوساهل. كما تم انهاء مهام رئيس دائرة العين الباردة بولاية عنابة سليم مرداسي لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية.

وبقالمة، تم إنهاء مهام رئيس دائرة هيليوبوليس رضوان حاج حفصي لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. وكذا رئيس دائرة بني عباس بولاية بني عباس عمر فحيص وإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. وكذا انهاء مهام رئيس دائرة المغير زين الدين بومرزوق.

أما المرسوم الرئاسي الثاني فتضمن إنهاء مهام عابد سليماني بداية من 15 ماي 2021، بصفته رئيسا لدائرة منداس في ولاية غليزان بسبب الوفاة.