إنهاء وتعيين عدد من رؤساء الدوائر بهذه الولايات

أمضى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على مرسومين رئاسيين يتضمان إنهاء وتعيين رؤساء الدوائر ببعض الولايات.

وصدر في العدد الاخير من الجريدة الرسمية رقم 20 وبموجب مرسوم رئاسي. مؤرخ في 14 شعبان عام 1443 المـوافـق 17 مارس سـنـة 2022 إنهاء مهام عدد من رؤساء الدوائر بهذه الولايات.

مصطفى محجوب، بدائرة صالح باي.

مراد رحموني، بدائرة وهران.

محمـد مزيان، بدائرة السانية.

عبد الحكيم فقراوي، بدائرة وادي تليلات.

كما تم تعيين بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 شعبان عام 1443 الموافق 17 مارس سنة 2022. عدد من رؤساء الدوائر. وذلك خلفا للذين تم إنهاء مهامهم.

ووفقا لذات المرسوم فإنه يتعلق الامر بكل من:

مراد رحموني، بدائرة صالح باي.

محمـد مزيان، بدائرة وهران.

مصطفى محجوب، بدائرة وادي تليلات.

عبد الحكيم فقراوي، بدائرة السانية.

وقع رئيس الجمهورية مرسومان رئاسيان تضمنا مهام عدد من رؤساء الدوائر في بعض الولايات. حسبما صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.

وتضمن المرسومان الرئاسيان إنهاء مهام براهيم سلطاني بصفته رئيسا لدائرة أميزور بولاية بجاية وإحالته على التقاعد. وتنحية إلياس حداد من رئاسة دائرة الحيزر بولاية البويرة وإعادة إدماجه في رتبته الأصلية.

كما تم إنهاء مهام كل من رئيس دائرة سكيكدة حاج بن شطة ورئيس دائرة الحروش ميلود بوساهل. كما تم انهاء مهام رئيس دائرة العين الباردة بولاية عنابة سليم مرداسي لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية.

وبقالمة، تم إنهاء مهام رئيس دائرة هيليوبوليس رضوان حاج حفصي لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. وكذا رئيس دائرة بني عباس بولاية بني عباس عمر فحيص وإعادة إدماجه في رتبته الأصلية.

وكذا انهاء مهام رئيس دائرة المغير زين الدين بومرزوق.

أما المرسوم الرئاسي الثاني فتضمن إنهاء مهام عابد سليماني بداية من 15 ماي 2021، بصفته رئيسا لدائرة منداس في ولاية غليزان بسبب الوفاة.

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