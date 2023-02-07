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إنهاء مهام عثمان الجرندي وزير الخارجية التونسي وتعيين نبيل عمّار خلفا له

بقلم م .فيصل
إنهاء مهام عثمان الجرندي وزير الخارجية التونسي وتعيين نبيل عمّار خلفا له
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أنهى الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم مهام عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.

وحسب بيان رئاسة الجمهورية التونسية قرّر التونسي  اليوم، إنهاء مهام عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج. وتعييين نبيل عمّار خلفا له

وفقا لذات المصدر أدى اليوم نبيل عمّار وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج الجديد بقصر قرطاج اليمين بإشراف الرئيس التونسي.

رابط دائم : https://nhar.tv/KFqKm
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