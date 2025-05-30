إنهاء مهام عدد من السفراء

وقّع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مرسوما رئاسيا يتضمن إنهام مهام عدد من السفراء.

ووفقا للعدد 32 من الجريدة الرسمية، أنهى رئيس الجمهورية مهام عدد من السفراء بصفتهم سفراء فوق العادة ومفوضين للجزائر، لتكليفهم بوظائف أخرى.

وبموجب هذا المرسوم الرئاسي تم إنهاء مهام السادة الآتية أسماؤهم:

توفيق ميلاط بسراييفو (البوسنة والهرسك)، ابتداءً من 31 جانفي 2025.

مسعود مهيلة بصوفيا (جمهورية بلغاريا)، ابتداء من 31 جانفي 2025.

رضا نبايس، بمابوتو (جمهورية موزمبيق)، ابتداء من 31 جانفي 2025.

ساعد معاندي، بـ بريتوريا (جمهورية جنوب إفريقيا)، ابتداءً من 31 جانفي 2025.

علي عشوي بنيودلهي (جمهورية الهند)، ابتداء من 15 فيفري 2025.

نسيم قواوي، سفيرا وممثلا دائما مساعدا لدى هيئة الأمم المتحدة بنيويورك، ابتداء من 15 فيفري سنة 2025.

كمال بوشامة، سفيرا فوق العادة ومفوضا بدمشق (الجمهورية العربية السورية)، لتكليفه بوظيفة أخرى، ابتداء من 12 فبراير 2025.

عبد القادر قاسمي الحسني، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضاً بالكويت (دولة الكويت)، لتكليفه بوظيفة أخرى، ابتداء من 30 أفريل سنة 2025.

كمال رتياب بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضاً بباماكو (مالي)، ابتداء من 30 أفريل سنة 2025.

كما تم بموجب مرسوم رئاسي إحالة كلٍّ من الآتية أسماؤهم على التقاعد:

رشيد بلباقي، ببيروت (الجمهورية اللبنانية)، ابتداء من 23 ديسمبر 2024.

ياسين حاجي، بكاراكاس (جمهورية فنزويلا البوليفارية)، ابتداء من 31 جانفي 2025.

عبد الكريم طواهرية، بكوناكري (جمهورية غينيا) ابتداء من 31 جانفي 2025.

عبد الكريم بن شياح ، بهافانا (جمهورية كوبا)، ابتداء من 31 جانفي 2025.

جمال مكتفي، بمكسيكو (الولايات المتحدة المكسيكية). ابتداء من 31 جانفي 2025.

محمد بن عتو بنواقشوط (الجمهورية الإسلامية الموريتانية)، ابتداء من 31 جانفي 2025.

محمد بن صابري، بسيول (جمهورية كوريا الجنوبية) ابتداء من 31 جانفي 2025.

أحمد جلال، بدار السلام (جمهورية تنزانيا المتحدة)، ابتداء من 10 فيفري 2025.

خالد زهرات بوحلوان، بداكار (جمهورية السنغال)، ابتداء من 13 فيفري 2025 .

محمد يزيد بوزيد بكينشاسا (جمهورية الكونغو الديمقراطية)، ابتداء من 31 جانفي 2025.

عبد الحكيم ميهوبي، بلواندا (جمهورية أنغولا)، ابتداء من 31 جانفي 2025.

كمال شير، بأوسلو (المملكة النرويجية)، ابتداء من 31 جانفي 2025.

فريد بولحبال، بطوكيو (اليابان)، ابتداء من 31 جانفي 2025.

عبد الحفيظ علاهم ببودابست (جمهورية المجر )، ابتداء من 10 فيفري 2025.

فيلالي غويني، بأنتنناريفو (جمهورية مدغشقر). ابتداء من 31 مارس 2025.

عمار بلاني، بأنقرة (جمهورية تركيا)، ابتداء من 15 أفريل 2025.