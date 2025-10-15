إنهاء مهام عمارة شرف الدين وتعيين لطفي بوعرعارة مديرًا عامًا بالنيابة لشركة مدار

أعلنت شركة “مدار القابضة”، في بيان صحفي، إنهاءَ مهام عمارة شرف الدين من منصبه رئيسًا مديرًا عامًا، ابتداءً من 14 أكتوبر 2025. وذلك عقب انعقاد الجمعية العامة الاستثنائية بمقر وزارة الصناعة في التاريخ نفسه.

وبموجب قرار الجمعية العامة، تم تعيين لطفي بوعرعارة في منصب مدير عام بالنيابة اعتبارًا من 15 أكتوبر 2025.

وتوجهت الشركة بخالص عبارات الشكر والتقدير لـ عمارة شرف الدين على ما قدمه من جهود وإسهامات خلال فترة توليه مهامه. متمنيةً له مزيدًا من التوفيق والنجاح في مسيرته المهنية.

كما أعربت شركة “مدار القابضة” عن تمنياتها بالتوفيق لـ لطفي بوعر عارة في مهامه الجديدة. مؤكدةً التزامها بمواصلة مسار التطوير والتحديث، بما يعزز مكانتها بصفتها مجموعة وطنية رائدة تواكب التحديات الاقتصادية وتسهم في دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة.