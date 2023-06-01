إنهاء مهام والي ولاية البليدة أحمد معبد

أنهى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم الخميس مهام والي ولاية البليدة احمد معبد.

وحسب وزارة الداخلية انه وبقرار من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تم إنهاء مهام أحمد معبد بصفته واليا لولاية البليدة.

وتم تحويل احمد معبد من ولاية الجزائر إلى ولاية البليدة في الحركة الاخيرة للولاة.

ويعتبر أحمد معبد متخرج من المدرسة الوطنية للإدارة، وتقلد أول منصب له كوالي منتدب بحسين داي سنة 2000. ليرقى إلى منصب والي سنة 2010 على رأس ولاية الطارف.

كما شعل منصب والي بكل من ولاية مستغام، جيجل، بجاية، تيبازة ثم الى الجزائر العاصمة وأخيرا البليدة.