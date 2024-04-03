إنهاء مهام عدد من القضاة لهذه الأسباب

صدر في العدد الاخير من الجريدة الرسمية رقم 20 مرسوما رئاسيا يتضمن إنهاء مهام عدد من القضاة .

ووفقا لذات المرسوم الرئاسي تم إنهاء مهام 15 قاضيا لإحالتهم على التقاعد أوبسبب الوفاة.

وبموجب ذات المرسوم تم إنهاء مهام السيدات والسادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم قضاة، لإحالتهم على التقاعد:

فايزة قشو.

حفيظة زغنون.

فتحي فاطمي.

كمال مانع.

عبد الوهاب عاشوري.

مولود بوالجدري.

سعيده بوغانم.

جيلالي ميلودي.

جمال زمور.

جميلة فورار.

عبد الـله زواوي.

فتحي أحمد كبير.

كما تم بموجب مرسوم رئاسي إنهاء مهام قضاة. الآتية أسماؤهم، بصفتهم قضاة، بسبب الوفاة :

زينب قاسي، ابتداء من 13 ديسمبر سنة 2023.

سيهام صخري، ابتداء من 19 ديسمبرسنة 2023.

بوبكرالصديق درحمون، ابتداءمن26ديسمبرسنة2023.

كنزة حيدر، ابتداء من أول جانفي سنة 2024.