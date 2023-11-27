إنهاء مهام والي غليزان لهذا السبب

بأمر من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أنهى وزير الداخلية اليوم مهام والي ولاية غليزان لكحل عياط عبد السلام.

وحسب بيان رئاسة الجمهورية قرّر وزير الداخلية والجماعات المحلية بأمر من رئيس الجمهورية، إنهاء مهام والي والي ولاية غليزان، لكحل عياط عبد السلام رفقة رئيس دائرة زمورة بغليزان، مسيخ عبد العزيز.

كما قرّر وزير التربية الوطنية بأمر من رئيس الجمهورية توقيف ثلاثة مسؤولين في قطاع التربية بذات الولاية.

القرار جاء بعد ثبوت تقاعس في تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية واكتشاف ما يؤكد وجود تقارير كاذبة تخفي الحقائق، في تنفيذ برامج التنمية بولاية غليزان.

وللإشار فإن التحقيقات لاتزال متواصلة للوقوف على مدى تكفل مختلف المصالح المحلية الموكل إليها تنفيذ برامج التنمية.