إنهاء مهام والي ميلة والوالي المنتدب للشراڤة

أجرى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، حركة جزئية في سلك الولاة والولاة المنتدبين وفقا لأحكام المادة 92 من الدستور .

وحسب بيانٍ لرئاسة الجمهورية، تضمنت الحركة الجزئية إنهاء مهام والي ولاية ميلة، مصطفى قريش، في حين تم تعيين فيصل عمروش خلفًا له.

للإشارة، تم تحويل فيصل عمروش من ولاية إن قزام إلى ميلة.

كما تم أيضا إنهاء مهام لمحفوظ بوزرتيت الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية للشراقة، وتعيين عبد الفتاح بن قرقورة واليا خلفا له.

للإشارة، كان عبد الفتاح بن قرقورة يشغل منصب الأمين العام لولاية سطيف.