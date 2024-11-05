أجرى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون حركة في سلك الولاة والولاة المنتدبين.

الحركة جاءت وفقا للمادة 92 من الدستور، حيث تم إنهاء مهام 6 ولاة. وبتعلق الأمر بكل من:

عيسى عيسات بصفته واليا لأم البواقي.

عمار علي بن ساعد بصفته واليا للجلفة.

حورية مداحي بصفتها واليا لسكيكدة، لاستدعائها لشغل مهام أخرى.

فريد محمدي بصفته واليا لمعسكر.

يوسف محيوت بصفته واليا لخنشلة.

مصطفى أغامير بصفته واليا لبرج باجي مختار.

كما تم تعيين بموجب هذه الحركة كلاًّ من السادة:

فؤاد عايسي واليا لمعسكر.

أحسن خالدي واليا لإليزي.

سليم حريزي واليا لخنشلة.

علي مولاي واليا لتيبازة.

مبروك ولد عبد النبي واليا لعين تموشنت.

محفوظ بن فليس واليا لبرج باجي مختار.