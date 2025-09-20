إنهيار التربة على شخصين.. والي البليدة يقف على عملية الإنقاذ

تنقل والي ولاية البليدة، إبراهيم أوشان، رفقة رئيس أمن الولاية ومدير الحماية المدنية، إلى مكان حادث انزلاق التربة وإنهيارها على شخصين كانا بصدد القيام بعملية حفر، بشارع عمير محفوظ ببلدية الصومعة.

وحسب بيان لمصالح الولاية، تنقل الوالي فور وقوع الحادث، للوقوف على مجريات عملية التدخل وإجلاء الضحيتين من طرف أعوان الحماية المدنية.

وقد تم إخراج الضحيتين وإنقاذهما، حيث جرى نقل الضحية الأولى إلى العيادة المتعددة الخدمات بالصومعة. فيما تم تحويل الضحية الثانية إلى مستشفى بوفاريك لتلقي الإسعافات اللازمة

للإشارة، تدلخت مصالح الحماية المدنية، بعد زوال اليوم السبت، على إثر حادثة انزلاق للتربة وانهيارها على شخصين من جنس ذكر. كانا بصدد القيام بعملية حفر لإنجاز خزان مائي بأبعاد (طول 5 م، عرض 5.5 م، عمق 4.5 م) داخل مسكن عائلي.