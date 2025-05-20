إنهيار الجسور وارتفاع منسوب المياه.. هذه الطرقات مغلقة

خلّفت التقلبات الجوية التي ضربت الولايات الشمالية للوطن، خسائر معتبرة في البنى التحتية للطرقات. ما أدى إلى غلق العديد من الطرقات والمحاور.

وحسبما أفادت به مصالح الدرك الوطني، فإن الطريق الإجتنابي للطريق الوطني رقم 45 على مستوى بلدية عين حجل ولاية المسيلة مغلق بسبب إهتراء الجسر. والطريق الوطني رقم 45 الرابط بين بلدية المعاريف مركز و قرية بانيو مغلق بسبب تراكم الأوحال. الطريق الوطني رقم 46 الرابط بين بلديتي بوسعادة و الحوامد بسبب إهتراء الجسر. ناهيك عن الطريق الولائي رقم 03 الرابط بين بلديتي بن سرور و أمسيف بسبب إهتراء الطريق.

أما بولاية الجلفة، فالطريق الوطني رقم “01أ” الرابط بين ولايتي الجلفة والأغواط بالضبط ببلدية الزعفران مغلق بسبب إنهيار الجسر . الطريق الوطني رقم 01أ الرابط بين بلديتي الزعفران والقديد بالضبط على مستوى منطقة بن طيبة بلدية الشارف بسبب إنهيار جزئي للطريق . بالإضافة كذلك إلى الطريق الوطني رقم “01 ب” بالضبط على مستوى كاف الباز بلدية الإدريسية بسبب إنهيار الجسر .

وفي ولاية معسكر، فالطريق الوطني رقم 17 الرابط بين ولايتي معسكر ومستغانم بالضبط على مستوى بلدية سيدي عبد المومن إرتفاع منسوب المياه. وبولاية البليدة الطريق الولائي رقم 110 بالضبط على مستوى مركز بن حمدان بلدية بن خليل مغلق بسبب إرتفاع منسوب المياه.

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