إنهيار بناية بحسين داي.. إجلاء 27 عائلة وهذه أسباب الحادث

أصدرت مصالح ولاية الجزائر، بيانا، بخصوص حادثة سقوط بناية ببلدية حسين داي في العاصمة، في حدود الساعة الثانية والنصف صباح اليوم السبت.

وحسب ذات البيان، فقد سجل انهيار نصف بناية مكونة من طابق أرضي، و4 طوابق، كائنة بالعنوان 06 شارع رابح موساوي ببلدية حسين داي، حيث تعرضت 4 طوابق من الجزء الأيمن للبناية للانهيار كلية.

وتنقلت مصالح أمن ولاية الجزائر إلى موقع الحادث وقامت بتأمين كافة مداخل والطرق المؤدية إليه. مع تحديد محيط أمني لضمان سلامة المواطنين.

فيما تدخلت فرق الحماية المدنية لولاية الجزائر وتم نقل شخص واحد مصاب إلى المستشفى الجامعي مصطفى باشا لتلقي العلاج. ولم يتم تسجيل أية حالة وفاة.

وتنقل الوزير والي ولاية الجزائر، محمد عبد النور رابح، إلى موقع الحادث بصفة فورية للوقوف على مجريات عملية الإنقاذ. والاطمئنان على سلامة المواطنين. بحضور رئيس أمن الولاية والوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية حسين داي ورئيس البلدية.

وتم التكفل بسكان البناية ونقلهم بصفة مؤقتة إلى فندق ببلدية حسين داي. بالإضافة إلى العائلات الشاغلة لبنايتين ملاسقتين بمجموع 27 عائلة على سبيل الوقاية.

وجاء ذاك، في انتظار نتائج تقرير الخبرة التقنية المركز المراقبة التقنية للبناء CTC الذي يتواجد بالموقع. لتقييم الوضعية بتكليف من مصالح ولاية الجزائر.

وأشارت المعطيات الأولية، إلى وجود مشروع ترقية عقارية خاصة حائز على رخصة بناء رقم 40 م. ع / 2025 مؤرخة في 2025/11/05 صادرة عن مصالح بلدية حسين داي.

حيث قام المقاول بأشغال الحفر على عمق يقارب 4 أمتار بشكل ملاسق لهيكل البناية محل السقوط. وهو الأمر الذي قد يكون سببا في الحادث.

وكانت البنايات الثلاث في وضعية جيدة، حيث جرى ترميمها من قبل مصالح الولاية خلال السنة الماضية، في إطار برنامج ترميم وإعادة تأهيل البنايات القديمة بالعاصمة.

ولا تزال القضية محل تحقيق أمني معمق، لكشف ملابسات الحادث والذي على إثره سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، يُضيف البيان.