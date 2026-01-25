إنهيار جدار وسقف منزل.. هذه مخلفات التقلبات الجوية

سجلت مصالح الحماية المدنية، إلى غاية الساعة الواحدة زوالا من نهار اليوم، عدة تدخلات ميدانية عبر عدة ولايات، وذلك إثر التقلبات الجوية الأخيرة.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تم ببلدية وهران، تسجيل انهيار جدار غرفتين لمسكن أرضي بشارع الشهيد حواسية الهواري، دون تسجيل أي خسائر بشرية.

كما تم تسجيل ببلدية غليزان، انهيار سقف مسكن (طابق أرضي +1) بشارع بخدة ولد الميسوم. حيث تمكنت الفرق من إخراج 06 أشخاص وهم في حالة جيدة.

وباشرت المصالح عمليات امتصاص مياه الأمطار المتراكمة داخل دهليز مكتبة، ومرآب تحت أرضي بحي الصفائح.

وفي ولاية تيسمسيلت، تم تسجيل جدار فاصل بين مسكنين أرضيين بحي زفان عابد (دون خسائر بشرية).

كما تم إسعاف ونقل طفل إلى المستشفى المحلي إثر سقوط شجرة عليه بحي عين لورا. مما تسبب له في صدمة ونزيف على مستوى الأنف وإصابة في الفم.

وفي ولاية تيارت، تدخلت الفرق لامتصاص مياه الأمطار المتراكمة من الطريق الوطني رقم 23 لضمان استمرارية حركة المرور.