إنهيار جدران وامتصاص المياه.. الحماية المدنية بتيسمسيلت في مواجهة التقلبات الجوية

على إثر الاضطرابات الجوية التي شهدتها ولاية تيسمسيلت خلال الأيام الأخيرة، سجلت مصالح الحماية المدنية سلسلة تدخلات ميدانية عبر عدد من بلديات الولاية. حيث تم تنفيذ 18 عملية لامتصاص مياه الأمطار مست دوائر تيسمسيلت، لرجام، الأزهرية، برج بونعامة، ثنية الحد وبرج الأمير عبد القادر.

كما تدخلت الفرق المختصة من أجل إنقاذ وإخراج حافلة فارغة علِقت بمجرى واد ببلدية برج بونعامة. إلى جانب إزاحة الأشجار المتساقطة التي أعاقت حركة المرور بعدة نقاط.

وفي ذات السياق، تم تسجيل انهيارات جزئية لجدران بعض السكنات ببلدية تيسمسيلت. بالإضافة كذلك إلى انهيار جدار سكني ببلدية برج الأمير عبد القادر، وانهيار سقف مستودع مخصص لتربية الحيوانات ببلدية الأزهرية. دون تسجيل أي خسائر بشرية.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور