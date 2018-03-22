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إنهيار جزئي لشرفة محل وسط الجزائر العاصمة  

أخبار الجزائر
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إنهيار جزئي لشرفة محل وسط الجزائر العاصمة  
بقلم م. فيصل

تم صبيحة اليوم الخميس تسجيل حادث إنهيارجزئي لشرفة محل يقع بأسفل بناية قديمة ببلدية الجزائر الوسطى دون وقوع  ضحايا اوخسائرمادية.

وسارعت المصالح التقنية لبلدية الجزائر الوسطى إلى مكان الحادث الواقع ب  46 شارع ديدوش مراد لمعاينة آثار الحادث.

وتدخل أعوان البلدية من أجل تسهيل حركة السير للمارة وأيضا للسيارات، كما تم رفع الاجزاء المنهارة من الشرفة واقعة على الأرض.

علما أن البنايات المتواجدة على مستوى ذات البلدية  تعرف عمليات ترميم ضخمة منذ فترة .

ولم يخلف الحادث الذي جاء بعد تساقط كميات كبيرة من الأمطارعن وقوع أي ضحايا أوتحطم للمركبات .


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