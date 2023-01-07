إنهيار جورج وسوف أثناء عزاء نجله وديع

إنهار سلطان الطرب جورج وسوف في عزاء نجله وديع، والذي يقام حاليًا في كنيسة مار نقولا الأشرفية بلبنان.

وتوفي وديع جورج وسوف أمس الجمعة، بعد إصابته بمضاعفات خطيرة عقب إجرائه عملية تكميم معدة بأسبوع.

وكان جورج وسوف طلب من الأهالي والأقارب بالتبرع للكنيسة بدلًا من إحضار الورود في الجنازة المقرر أن يقام غدًا الأحد.

وحرص عدد كبير من الفنانين على تقديم نعي لـ جورج وسوف بعد رحيله ابنه وديع وسوف حيث فجع الوسط الفني بالخبر.