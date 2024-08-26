إنهيار سد يودي بحياة العشرات في السودان

عرفت السودان كارثة اليوم الإثنين، حيث شهدت ولاية البحر الأحمر إنهيار سد “أربعات” الذي يبعد عن مدينة بورتسودان حوالي 20 كيلومتراً، مما خلف عشرات الضحايا.

وحسب وسائل إعلام محلية، إنهار السد، إثر السيول والأمطار الغزيرة التي شهدها السودان خلال الأسابيع الماضية.

وتسبب إنهيار سد أربعات، في فيضانات وسيول مدمرة جرفت في طريقها عدداً من القرى الواقعة حول السد. مما أدى إلى مقتل العشرات.

وتشير التقارير إلى أن عدد الضحايا مرشح للارتفاع، حيث لا يزال العديد من الأشخاص في عداد المفقودين.

وقد ناشد المسؤولون المحليون تقديم المساعدات العاجلة للمتضررين، والعمل على إيجاد حلول مستدامة لأزمة المياه في المنطقة.

وجاء هذا، في وقت تواجه فيه السلطات صعوبات جمة في الوصول إلى العالقين أو الذين صعدوا الجبال وتهددهم العقارب والثعابين.

ويأتي هذا الحادث ليضيف مأساة جديدة إلى الوضع الإنساني المتدهور في السودان. والذي يعاني من حرب مستمرة منذ أكثر من عام، وموجة من الكوليرا، ونقص حاد في المياه والغذاء.