إنهيار سكنات بحي فوضوي في وهران بسبب الأمطار

تسببت الامطار الرعدية التي شهدتها مؤخرا مدينة وهران، في انهيار سكنات على مستوى الحي الفوضوي المحاذي لفندق المغرب العربي بدائرة بئر الجير.

وتم تشييد هذا الحي، بسفح مرتفع جبلي مطل على منطقة كاب روسو الساحلية.

ولم يخلف هذا الحادث، أي ضحايا بإستثاء بعض الخسائر المادية المترتبة عن تلف أثاث وأجهزة العائلات المتضررة.

وقد تنقلت مختلف وحدات الحماية المدنية إلى عين المكان، بعد تلقيهم نداء النجدة، أين تم تسخير خلال عمليات التدخل 10 سيارات إسعاف، منها 3 طبية و12 آلية.

إلى جانب تسخير 120 عون حماية من مختلف الرتب، ولاتزال عمليات الحراسة والمراقبة الأمنية متواصلة.

وصرح بعض قاطني الحي الفوضوي، من أقدم سكان الحي الذي يعود بناؤه حسبهم إلى 2005، أنهم راحوا ضحية إهمال الولاة السابقين، الذي تماطلوا في ترحيلهم بعدما كانوا فقط 25 عائلة، ليرتفع عددهم مع مرور السنوات إلى 320 عائلة.

وطالبت العائلات، بضرورة الالتفات إليهم، مع فتح تحقيق في أحقية كل عائلة من حقها في السكن.

وتنقل والي وهران مباشرة بعد وقوع الحادث، إلى موقع الحي الفوضوي، لمعاينة الأضرار الناجمة عن هذا الانجراف، وأعطى تعليمات للتكفل الاستعجالي بالعائلات المتضررة.

وأمر الوالي، بترحيل العائلات مؤقتا إلى دار إقامة الشباب ببلقايد، تزامنا وشهر رمضان في انتظار دراسة وضعية الحي الفوضوي وفق البرنامج السكني الولائي.