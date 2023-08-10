إنهيار صخري يودي بحياة شخص في تيبازة

لقي شخص حتفه اليوم الخميس، إثر انهيار صخري مع الأتربة سقط عليه، بالمكان المسمى المنطقة الصخرية بمحاذات الملعب البلدي ببلدية بوهارون في تيبازة.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، تدخل في هذا الحادث، اسعافات الوحدة الثانوية للحماية المدنية بوسماعيل. مدعمة بالوحدة الثانوية عين تقوارايت والوحدة الرئيسية.

ووجد الضحية متوفي بعين المكان، حيث تم انتشاله من طرف مصالح الحماية المدنية، ونقله إلى عيادة بوسماعيل.

كما تدلخت مصالح الوحدة الثانوية للحماية المدنية سيدي عمر، اليوم، لأجل انحراف وانقلاب سيارة سياحية على مستوى طريق سيدي عمر.

وخلف الحادث 6 ضحايا من كلى الجنسين لهم اصابات مختلفة تم اسعافهم ونقلهم الى عيادة سيدي عمر.

فيما تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية دواودة، اليوم، مدعمة باسعافات المركز المتقدم كركوبة، لاجل اصطدام سيارتين سياحيتين على مستوى الطريق السريع فوكة اتجاه تيبازة بلدية ودائرة فوكة.

وخلف الحادث 7 ضحايا من كلى الجنسين لهم إصابات مختلفة تم اسعافهم ونقلهم إلى عيادة بوسماعيل.