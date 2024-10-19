قناة النهار إنهيار عمارة ببشار..تفاصيل الحادثة بقلم قناة النهار نشر في 19 أكتوبر 2024 - 08:50 شارك غرِّد أرسل 181 0 إنهيار عمارة ببشار..تفاصيل الحادثة إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/9HtX1 اقرأ أيضا غليزان: مطالب بتعميم إجراء الخبرة العمرانية للمدارس القديمة قناة النهار 14 أكتوبر طالع هابط: سياسة البريكولاج لا تنتهي.. "لكان خلاو المواطن يديه الواد وما داروش جسر" في أم القراد بمسعد قناة النهار 15 أكتوبر والي ولاية النعامة: شهدنا اليوم حوادث مؤسفة راح ضحيتها 13 شخصا و25 جريحا قناة النهار 15 أكتوبر الشيخ النوي: مفرغة عمومية على الطريق العام في قالمة قناة النهار 15 أكتوبر ارتفاع الحصيلة إلى 5 وفيات و26 جريحاً .. الدرك الوطني يكشف تفاصيل وملابسات حادث النعامة قناة النهار 15 أكتوبر الشيف شهرزاد: "بابا تربى في الميتم و داتوا الموت بكري" قناة النهار 13 أكتوبر طالع هابط: بعد بث الحالة الكارثية لأقبية عمارات عدل ببرج البحري.. السلطات تتحرك" قناة النهار 13 أكتوبر الشيخ النوي: بناية قديمة تستغل في بيع البقول الجافة قناة النهار 15 أكتوبر توقيف شخصين واسترجاع قرابة 170 مليون سنتيم بقسنطينة قناة النهار 09 أكتوبر تلمسان.. عاصمة الولاية تغرق بالقمامة قناة النهار 14 أكتوبر