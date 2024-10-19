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قناة النهار

إنهيار عمارة ببشار..تفاصيل الحادثة

بقلم قناة النهار
إنهيار عمارة ببشار..تفاصيل الحادثة
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إنهيار عمارة ببشار..تفاصيل الحادثة

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رابط دائم : https://nhar.tv/9HtX1
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