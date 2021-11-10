إنهيار مبنى ببلوزداد.. والخطر يهدد العائلات المجاورة

إنهار ليلة أمس جزء من مبنى مكون من 4 طوابق ببلدية محمد بلوزداد بالجزائر العاصمة، على إثر الأمطار الغزيرة والرياح القوية. والتقلبات الجوية التي شهدتها العاصمة والعديد من ولايات الوطن.

كما أن المبنى إنهار جزء منه شهر جوان المنصرم، ومن المحتمل أن ينهار كاملا بسب سوء الأحوال الجوية والأمطار. مما سيتسبب في كارثة كبيرة لأن سقوطه سيكون مباشرة فوق البيوت التي تحته والتي يقطن بها العديد من العائلات.

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إرتفعت حصيلة إنهيار منزل ببلدية بولوغين في العاصمة إلى 3 وفيات وإصابة طفلين، بعد الأمطار الغزيرة التي تهاطلت طيلة الأسبوع الجاري.

وحسب مصالح الحماية المدنية، فقد تمكنت من إنتشال الضحية الثالثة من تحت الردوم، وهي من جنس أنثى متوفية، لترتفع الحصيلة إلى 03 وفيات رجلين وإمرأة. بالإضافة إلى طفلين مصابين .

وتسببت الأمطار المتساقطة طيلة الاسبوع على ولاية الجزائر في إنهيار منزل بـ 198 نهج عبد القادر زيار في بولوغين. الحادث وحسب المعلومات الاولية، يتمثل في انهيار منزل يقع على مستوى 198 نهج عبد القادر زيار وسط بولوغين. حيث كان مؤهول بالسكان لحظة إنهياره. كما أن البنانية تعود إلى العهد الاستعماري وتتكون من طابقين.

وعلى إثر ذلك تنقلت مصالح الحماية المدنية لولاية الجزائر مدعمة بفرق من الوحدة الوطنية للتدريب والتدخل، أين باشرت عملية البحث تحت الأنقاض . العملية أسفرت عن إنتشال طفل يبلغ من العمر 11 سنة مصاب والبحث عن الأخرين وسط الأنقاض.

ووفق شاهد عيان فقد كان يتوجد شخصين ما زالوا تحت الأنقاض في المبنى المنهار ببولوغين لا يزال العالقون تحت الأنقاض هم رجلين وامرأة عجوز. وأرجعت مصالح الحماية المدنية سبب الإنهيار إلى إنزلاق الأتربة.

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