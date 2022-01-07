إنهيار جزئي لأحد البنيات القديمة بالمدنية في العاصمة
وقع مساء اليوم الجمعة إنهيار جزئي لاحد البنايات القديمة الواقعة ببلدية المدنية ولاية الجزائر ولحسن الحظ لم يسجل اي ضحايا.
الحادث وقع بحي كوكليكو العريق بالمدنية وبالضبط بالعمارة المعروفة بإسم باطيما حاجة ولم تسجل اية إصابات بحكم ان العمارة خالية من السكان بعد ان تم ترحيلهم. كما ان الصخور المتساقطة من العمارة وقعت داخل الملعب البلدي الياسمين والذي هو بدوره كان فارغا.
وعلى إثر ذلك تدخلت مصالح الحماية المدنية مرفوقة بمصالح الأمن من اجلف معاينة الاضرار وفتح تحقيق في الحادث.
طالع أيضا: الوادي..وفاة طفل بعد إنهيار جدار بحي البغازلية ببلدية الرباح
لفظ طفل لم يتجاوز الخامسة من العمر، أنفاسه الاخيرة متاثرا بجروحه بعد إنهيار جدار منزله القصديري بحي البغازلية بلدية الرباح جنوب ولاية الوادي.
الطفل كان يمشي بالقرب من الجدار يتفاجا بانهيار كلي للجدار المبنى بقوالب دون قواعد او اعمدة نظرا لوضعية لعائلة.
ويذكر ان الانهيار الثاني في أقل من اربعة وعشرين ساعة في ذات الحي بعد إنهيار سقف غرفة على عائلة باكملها.
والتي نجت بأعجوبة من الموت. فيما تشير الأرقام حسب إحصاء 2007 لوزارة السكن ان ولاية الوادي تحصى لوحدها أزيد من 40الف سكن آيل للسقوط على روؤس ساكنه ومبنى بالمواد المحلية.
بالمقابل تم توقف برنامج السكن الهش نهائيا وهو ما ينذر بكوارث مستقبلا.
طالع |يضا: الوادي..6 جرحى اثر حادث مرور بالطريق الوطني رقم 16
تعرض 6 أشخاص لإصابات متعددة، اثر حادث مرور بالطريق الوطني رقم 16 بالمنطقة الفلاحية الزملة بين بلديتي الوادي ووادي العلندة.
هذا وسجلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية باميه ونسه تدخلها لأجل هذا الحادث بدعم من الوحدة الرئيسية و المركز المتقدم بالوادي،
والذي تمثل في اصطدام سيارتين سياحيتين من نوع هيونداي اكسنت، أين خلف هذا الحادث حيث 6 جرحى يعانون من اصابات متعددة.
ليتم اسعافهم في عين المكان و نقلهم من طرف مصالح الحماية المدنية الى المستشفى.
طالع أيضا: بعد الإعتداء عليه بحمض الأسيد.. مؤسسة طب العيون بالوادي تتكفل بالأستاذ علي
إستقبلت المؤسسة الإستشفائية لطب العيون بالوادي، الأستاذ المدعو علي نصر الأستاذ الذي تم الإعتداء عليه بحمض الأسيد بمدينة قايس بخنشلة.
حيث تدخل الطاقم الطبي لإجراء تدخل عاجل لحماية العين وتم التكفل الكامل بحالته.
وفي مبادرة إنسانية تعكس ما مدى تماسك رجال التربية أين تم حضور زملاء علي من الوادي الذين وفروا كامل الظروف لتسريع العلاج. كما تم التكفل بالمرافقين والعائلة كليا في مبادرة رائعة رفعت من معنويات الأستاذ علي.
الأستاذ علي هو مدرس لمادة الرياضيات يبلغ من العمر 52 سنة. تعرض يوم الأحد المنصرم إلى إعتداء وحشي بعد أن قام شخص مجهول برشه بمادة الأسيد الحارقة. وتم نقله مباشرة إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بمستشفى قايس.
ووقعت الحادثة قرب مركز البريد لبلدية قايس، أين أقدم شخص مجهول على الاعتداء على الأستاذ لحظة خروجه من المتقن بعد نهاية عمله. وقام بسكب كمية من حمض الأسيد على رأسه ووجهه مسببا له حروقا بليغة.
وتم إسعاف الأستاذ الضحية ونقله مباشرة إلى مستشفى حيحي عبد المجيد بقايس، غبير أن عائلته بسبب خطورة حالته.
كما باشرت مصالح أمن خنشلة تحقيقاتها لمعرفة ظروف وملابسات هذه الحادثة، وتحديد هوية الشخص المعتدي قصد توقيفه وتقديمه للعدالة.
وأعربت نقابة “أنباف” عن تضامنها مع الأستاذ وحذرت من خطورة تفشي ظاهرة العنف الجسدي والمعنوي تجاه نساء ورجال التربية. كما طالبت بإصدار قانون يحمي أعضاء الأسرة التربوية ويجرم كل إعتداء عليهم حفاظا على قدسية الرسالة الموكلة لهم.
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