إنهيار جزئي لأحد البنيات القديمة بالمدنية في العاصمة

وقع مساء اليوم الجمعة إنهيار جزئي لاحد البنايات القديمة الواقعة ببلدية المدنية ولاية الجزائر ولحسن الحظ لم يسجل اي ضحايا.

الحادث وقع بحي كوكليكو العريق بالمدنية وبالضبط بالعمارة المعروفة بإسم باطيما حاجة ولم تسجل اية إصابات بحكم ان العمارة خالية من السكان بعد ان تم ترحيلهم. كما ان الصخور المتساقطة من العمارة وقعت داخل الملعب البلدي الياسمين والذي هو بدوره كان فارغا.

وعلى إثر ذلك تدخلت مصالح الحماية المدنية مرفوقة بمصالح الأمن من اجلف معاينة الاضرار وفتح تحقيق في الحادث.

طالع أيضا: الوادي..وفاة طفل بعد إنهيار جدار بحي البغازلية ببلدية الرباح

لفظ طفل لم يتجاوز الخامسة من العمر، أنفاسه الاخيرة متاثرا بجروحه بعد إنهيار جدار منزله القصديري بحي البغازلية بلدية الرباح جنوب ولاية الوادي.

الطفل كان يمشي بالقرب من الجدار يتفاجا بانهيار كلي للجدار المبنى بقوالب دون قواعد او اعمدة نظرا لوضعية لعائلة.

ويذكر ان الانهيار الثاني في أقل من اربعة وعشرين ساعة في ذات الحي بعد إنهيار سقف غرفة على عائلة باكملها.

والتي نجت بأعجوبة من الموت. فيما تشير الأرقام حسب إحصاء 2007 لوزارة السكن ان ولاية الوادي تحصى لوحدها أزيد من 40الف سكن آيل للسقوط على روؤس ساكنه ومبنى بالمواد المحلية.

بالمقابل تم توقف برنامج السكن الهش نهائيا وهو ما ينذر بكوارث مستقبلا.

طالع |يضا: الوادي..6 جرحى اثر حادث مرور بالطريق الوطني رقم 16