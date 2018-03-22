إنيستا يتجه لمغادرة برشلونة !

الرياضة
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إنيستا يتجه لمغادرة برشلونة !
بقلم أمير بهلول

رغم تجديد عقده مع برشلونة لمدى الحياة، أندريس إنيستا يتجه لمغادرة الفريق الكتالوني مع نهاية الموسم والذهاب للدوري الصيني أو القطري.

وأكد “إنيستا” أنه سيحدد مستقبله قبل 30 أفريل المقبل في تصريح لصحيفة “ماركا”.

وقال نجم “البلوغرانا”: “هناك الكثير من الأمور تدور في رأسي في الفترة الأخيرة، سأحدد مستقبلي بعد أسابيع قليلة”.

وأضاف: “سأتخذ قرار البقاء أو الرحيل بمحض إرادتي وستكون إجابتي أكثر شفافية ولن أكذب على أي أحد”.

وتابع: “إذا قررت الرحيل فذلك لأنه لا يمكنني تقديم 100% من إمكانياتي ولا أرى نفسي لاعبا أساسيا في السنتين المقبلتين”.

ويسعى المدرب “فالفيردي” و “ميسي” لإقناع زميلهم “أندريس إنيستا” بالبقاء والإعتزال في النادي الكتالوني.


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