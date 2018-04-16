“إنييستا” يختار الدوري الصيني لإنهاء مسيرته !

قرر النجم الإسباني لبرشلونة أندرياس إنييستا، وضع حد لمسيرته مع نادي كتالونيا، والتوجه إلى للدوري الصيني بداية من الموسم القادم.

وأكدت صحيفة “ماركا” الإسبانية، اليوم الاثنين، أين قالت بأن “الرسّام” سيتبع طريق زميله السابق خافيير ماسكيرانو، بعد نهائيات كأس العالم في روسيا.

وأوضحت أن إنييستا قد يرحل لنادي “تيانجين كوانجين”، الذي يلعب في صفوفه باتو وأكسيل فيتسل، أو شونجكينج ليفان.

وأشارت الصحيفة، إلى أن برشلونة يبدو مستعدًا لرحيل أنييستا، بعد تعاقده مع البرازيلي فيليب كوتينيو، الذي سيقع على عاتقه الكثير في الفترة المقبلة.