إنييستا يلتحق بنادي الإمارات الإماراتي

أعلن نادي الإمارات الإماراتي، اليوم الأربعاء، تعاقده رسميا مع النجم الإسباني أندريس انييستا، لاعب برشلونة السابق، في صفقة انتقال حر.

وفي تغريدة على “تويتر” رحب نادي الإمارات، بنشر صورة للاعبه الجديد، وعلق عليها: “يدعوكم نادي الإمارات لحضور المؤتمر الصحفي التقديمي للنجم الإسباني، أندريس إنييستا”

جدير بالذكر أن صاحب الـ 39 عاما، قضى معظم مسيرته في برشلونة، بداية بتشكيلة الرديف ما بين 2001-2003، قبل أن يلتحق بعدها بالفريق الأول الذي لعب له إلى صيف 2018، ليخوض بعدها تجربة في اليابان مع نادي فيسيل كوبي، استمرت لـ 5 سنوات.