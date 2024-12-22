إن أمناس.. حجز ذخيرة وأزيد من مليوني قرص “بريغابالين”

أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن والجمارك، يوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024، بإقليم القطاع العملياتي شمالي شرق إن أمناس بالناحية العسكرية الرابعة، ستة (06) مهربين، أربعة(04) منهم من جنسية جزائرية واثنين(02) من جنسية مالية.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، أنه على إثر اشتباك مع أفراد عصابة تهريب مسلحة، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي. بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن والجمارك، يوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024، بإقليم القطاع العملياتي شمالي شرق إن أمناس. بالناحية العسكرية الرابعة، ستة (06) مهربين، أربعة(04) منهم من جنسية جزائرية واثنين(02) من جنسية مالية.

ومكنت هذه العملية النوعية من استرجاع مركبتين (02) من نوع تويوتا ستايشن، وحجز ثلاثة بنادق رشاشة من نوع FMPK. مسدسين رشاشين من نوع AKM؛ ألفين وأربعمائة وتسعون (2490) طلقة من مختلف العيارات. مليونين وأربعمائة وأربعة وعشرون ألف وأربعمائة وخمسون (2.424.450) قرص مهلوس من نوع بريغابالين. ثلاثة (03) أجهزة اتصال من نوع ثريا وكذا جهاز إرسال واستقبال، بالإضافة إلى أربعة هواتف (04) ذكية.

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