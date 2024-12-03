إن صالح: حجز قرابة 300 ألف قرص مهلوس!

تمكنت مصالح الدرك الوطني بإن صالح، من توقيف 3 أشخاص وحجز ما يقارب 300 ألف قرص مهلوس، بقيمة مالية تقدر بـ25 مليار سنتيم.

وحسب بيان لذات المصلحة، تمت العملية، إثر معلومات واردة إلي مستخدمي الكتيبة الاقليمية للدرك الوطني بإن صالح مفادها محاولة تمرير شحنة هامة من المؤثرات العقلية بإتجاه الولايات الشمالية للوطن.

ليتم على إثر ذالك وضع خطة محكمة وتوقيف الشاحنة، حيث أسفرت العملية عن حجز 299145 قرص مهلوس نوع بريقابلين بقيمة مالية إجمالية تقارب 25 مليار سنتيم.

بالإضافة إلى توقيف 3 مشتبه فيهم وتحديد هوية المشتبه فيه الرابع الذي لا يزال في حالة فرار. وحجز مبلغ مالي يقدر ب 192 ألف دينار جزائري.

هذا وسيتم تقديم الاطراف أمام الجهات القضائية فور الانتهاء من التحقيق، حسب ذات البيان.