إن قزام.. الإطاحة بشبكة إجرامية وضبط أزيد من 150 ألف قرص بريغابالين 300

تمكنت شرطة إن قزام ممثلة في أمن دائرة تين زواتين، من توقيف 5 أشخاص ينشطون ضمن شبكة إجرامية، وضبط 151050 قرص من المؤثرات العقلية من نوع بريغابالين (300ملغ).

وحسب بيان المصالح ذاتها العملية جـاءت استغلالا لمعلومات مفادها وجود أشخاص مشبوهين بصدد ترويج المؤثرات العقلية.

وتم تحديد هوية شخصين وتوقيفهما كما أسفرت العملية من توقيف توقيف 03 مشتبه فيهم أخرين من عناصر الشبكة الإجرامية ينحدرون من ولاية تمنراست.

ومكنت قضية الحال، التي تمت تحت إشراف النيابة المختصة، من حجز دراجــــــة نارية كانت تستعمل في نقل وترويج هذه السموم.

تم تقديم المشتبه فيهم، أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تامنغست عن جنايات حيازة وتخزين ونقل وبيع المؤثرات العقلية بطريقة غير شرعية في إطار جماعة إجرامية منظمة، إستيراد مؤثرات بطريقة غيـر شرعيــة، تبييض الأمـوال والتهريب على درجة من الخطورة يهدد الصحة العمومية.