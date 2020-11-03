إن كنت تريدين الهناء فهذه فرصتك يا حواء

تاجر ميسور سيجبر بخاطرك ويحتوي ألمك.. هل من أرملة بأولاد أكون لها نِعم الزوج؟

ليس من عادتي أن أخرج ما بداخلي وأكثر الشكاوى، لكن فاض بي الكيل بعدما صارت أيامي متشابهة، حيث جاءت الرياح بما لم تشتهيه السفن حين أصرّت زوجتي على الطلاق وفضّ رابطة الزوجية التي كانت بيننا، بالرغم من محاولاتي الكثيرة لغير ذلك، لأنني لم أكن أريد الشتات لأولادي، فبعد أولادي لم يعد لي ما أستصيغه من حلو الحياة، فغطى السواد أيامي، وأتى على أشياء كثيرة لا يسعني أن أعيدها الآن، لكنني بالمقابل، قررت ومن خلال هذا المنبر، أن أقتطع فرصتي علّني بإذن الله أجد من تشعر بي، وتسمع أنين قلبي الوحيد ومن أكون لها نِعم السند والقريب.

أنا حميد من بومرداس، أصولي من الشرق الجزائري، في الـ 56 من العمر، مطلق وأب لأولاد هم الآن تحت رعاية أمهم، منّ الله عليّ بفضله ويسّر لي أمري في تجارتي، وأحوالي ميسروة والحمد لله، لي مسكن فسيح أنتظر بفارغ الصبر أن تملؤه عليّ من تصونني وتشرّفني، وتزرع في أرجائه البهجة بحضورها وتألقها.

رغبتي كبيرة أن يلاقيني القدر بامرأة مسالمة نيتها خالصة للارتباط، أجعل كل أيامها بهجة وهناء، سنها لا يتعدى 45 عاما، تكون من إحدى ولايات الشرق أو الوسط الجزائري، شرطي أن تكون ماكثة في البيت، أقبلها مطلقة أو أرملة بأولاد أحتضنهم وأرعاهم إلى أن يشتدّ عودهم ويكبروا في أحسن الظروف.

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