إن كنت ماكثة بالبيت.. عاصمي سيطرق باب بيتك

في ثان عرض لنا في هذا الركن، نعرفكم على رجل من العاصمة في الخمسين من عمره، أعزب لم يسبق له الزواج بسبب ظروف خاصة يشرحها لاحقا، صاحب الإعلان عامل حر ولديه سكن خاص مجهز بكافة الكماليات والضروريات.

يناشد صاحبة النصيب، زوجة يكمل إلى جانبها المشوار، تكون من إحدى ولايات الوسط الجزائري، سنها لا يتجاوز 47 سنة، أكثر ما يهم أن تكون ماكثة في البيت، كما انه يقبلها مطلقة أو أرملة بدون أولاد ويعدها بكل التقدير والمحبة.

للتواصل مع أصحاب الإعلان، ولمزيد من المعلومات، يرجى الإتصال بمركز الأثير عبر الأرقام التالية:

3800.3801.3802

الرقم السري:

135754

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