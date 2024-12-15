إن ڤزام.. حجز كمية معتبرة من السكر والفرينية موجهة للتهريب

تمكن أعوان الفرقة المتنقلة للجمارك التابعة لمصالح مفتشية الأقسام للجمارك بإن ڤزام، في عمليتين متفرقتين تم تنفيذهما بالتنسيق مع أفراد الدرك والأمن الوطنيين، من حجز 3250 كلغ من الفرينة و1500 كلغ من السكر.

وحسب مصالح الجمارك، العمليتان أسفرتا أيضا عن كشف مخبأ معدّ خصيصا لتخزين البصائع الموجهة للتهريب. مع حجز مركبتين استعملتا في التهريب.

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