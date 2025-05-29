إن أمناس.. حجز أزيد من مليون قرص بريغابالين

تمكنت مفرزة تابعة للجيش الوطني الشعبي بـ إن أمناس، من حجز مركبة رباعية الدفع على متنها كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة.

وحسب بيانٍ لوزارة الدفاع الوطني، فإن العملية تمت على مستوى إقليم القطاع العملياتي شمالي-شرق إن أمناس بالناحية العسكرية الرابعة إن أمناس.

وأضاف البيان أنه أثناء القيام بدورية يوم أمس الأربعاء، تم حجز مركبة رباعية الدفع وعلى متنها 1.312.180 قرصاً من نوع “بريغابالين 300 ملغ”.

وتأتي هذه العملية مواصلةً للجهود الحثيثة الهادفة إلى التصدي لآفة الاتجار بالمخدرات ببلادنا. ولتؤكد مرة أخرى الاحترافية العالية ويقظة واستعداد قواتنا المسلحة.