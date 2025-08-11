إن قزام .. وفاة شخص وإصابة 6 آخرين من جنسية إفريقية في انقلاب سيارة نفعية

لقي شخص حتفه وأصيب 6 آخرون، اليوم الاثنين، في حادث انقلاب سيارة نفعية بإن قزام.

وتدخلت الوحدة الرئيسية للحماية المدنية إن قزام هذا اليوم، على الساعة 7:30، لأجل انحراف وانقلاب سيارة نفعية بالنقطة الكيلومترية 140 اتجاه تمنراست.

الحادث خلّف وفاة شخص يبلغ من العمر 31 سنة، وإصابة 6 أشخاص، من جنسية أفريقية، تتراوح أعمارهم ما بين 20 و 31 سنة. تم إسعاف المصابين في عين المكان ونقلهم على جناح السرعة إلى مستشفى إن قزام.

وقد سخرت لهذه العملية سيارتي إسعاف، سيارة قيادية على متنها مدير الحماية المدنية بالنيابة.

ودعت الحماية المدنية المواطنين إلى الحيطة والحذر أثناء السياقة و عدم المجازفة أثناء الظهيرة بسبب ارتفاع درجة الحرارة.