إهانة كوكب الشرق الراحلة أم كلثوم وأسرتها تنتفض

حالة جدل كبيرة وغضب اعترى أسرة كوكب الشرق أم كلثوم، بعدما أساء لها شاعر يدعى ناصر دويدار. وصرح بأنها كانت على علاقة بـ 11 رجلا.

وردت على هذه الاتهامات جيهان حفيدة أم كلثوم. حيث قالت إن الأسرة بدأت في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. لاتخاذ عقوبة رادعة ضد هذا الكاتب، الذي أساء لكوكب الشرق وأسرتها.

وقال ياسر قنطوش، المستشار القانوني. إن أسرة الفنانة الراحلة أم كلثوم تواصلوا معه بالفعل لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشاعر المسيء لكوكب الشرق.

وأكد المستشار القانوني، في بيان له، أنه سيبدأ غدا السبت. رفع دعوى قضائية ضد الشاعر ناصر دويدار. يتهمه فيها بخدش الأعراض والعرض بسمعة وتاريخ كوكب الشرق بشكل مسيء. مضيفا أن العقوبة المقررة في هذا الأمر قد تصل إلى الحبس 3 سنوات.

وفوضت جيهان الدسوقي، حفيدة شقيقة كوكب الشرق أم كلثوم. المستشار القانوني ياسر قنطوش لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد الكاتب ناصر دويدار. بعد التصريحات المسيئة التي أدلى بها في حق أم كلثوم.

وقالت جيهان الدسوقي إنها تواصلت مع المحامي ياسر قنطوش للبدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة. وتقديم بلاغ رسمي ضد من أساء إلى كوكب الشرق، لأنه لم يسئ لها فقط بل أساء لتاريخها الفني الكبير.

وكان اتحاد كتاب مصر أقام أمسية، بعنوان الأغنية المصرية وجدان أمة، وخلال الأمسية. قال دويدار إن أم كلثوم صاحبت 11 رجلا، ويقال أيضا إنها تزوجت 11 مرة.

وعلى الفور أثارت هذه التصريحات غضب جمهور ومحبي كوكب الشرق. وأصبح هذا الأمر حديث مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، الذين هاجموا دويدار بشدة بسبب تصريحاته المسيئة لكوكب الشرق.

وأصدرت النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، بيانا بشأن واقعة الشاعر والكاتب ناصر دويدار. تعلن من خلاله بدء التحقيق في هذه الواقعة، وتؤكد فيه تقديرها لتاريخ كوكب الشرق. وعدم قبولها الإساءة لأم كلثوم والتطاول عليها.

طالع أيضا:

وزيرة الثقافة تعزي في وفاة الممثل المسرحي بشير بوذهب