إهتمام جزائري أردني بالشراكة في هذه القطاعات

استُقبل وزير الصناعة والانتاج الصيدلاني علي عون، اليوم الإثنين، من طرف رئيس الوزراء الأردني بشر هاني محمد الخصاونة، بعمان.

وحسب بيان للوزارة، دعا الطرفان، المستثمرين ورجال الاعمال إلى تباحث فرص الاستثمار والشراكة على اساس رابح-رابح. لاسيما في المجالات الصناعة والطاقة والمناجم والفلاحة والمالية والصحة والانتاج الصيدلاني

وأكد الطرفان إرادة بلديهما لدفع وتعزيز علاقات الشراكة والاستثمار بين الجزائر والمملكة الاردنية الهاشمية.

وتمحور هذا اللقاء الجامع قبل افتتاح الدورة التاسعة للجنة المشتركة الجزائرية، حول واقع العلاقات الاقتصادية والصناعية. وآفاق وسبل تطويرها وتعزيزها لترقى إلى مستوى العلاقات السياسية والتاريخية بين البلدين.

للإشارة، حضر اللقاء، وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل الاردني، يوسف محمود الشمالي والسفير الجزائري لدى المملكة الاردنية الهاشمية.