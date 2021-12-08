إهماله لي دفعني لخيانته إرتباطنا لم يكن صدفة،حيث أننا كنا متيّمين كل منا بالأخر، فإخترنا إكمال مشوار الحياة إلى جانب بعضنا بعضا، فتزوجنا وكان كل مناي أن يستمر الحب الذي كنا عليه لكن هيهات.

البرود واللاحوار، دفعني لخيانته وكان من بين أهم المميزات التي كست علاقتي بالرجل الذي لم أكن أرى غيره في الحياة جديرا بقلبي وحبي، و قد كنت كنوع من إلتماس الأعذار أفسّر الأمر بالمسؤولية التي سقطت على عاتقه .

ولعل أكثر ما حز في نفسي انصراف زوجي عني في أول أيام زواجنا، وأنا الفتية الجميلة التي لن أغتر إن قلت بأنه ما من رجل على وجه الأرض بإمكانه أن يقاوم جمالي، لكن دوام الحال من المحال.

وفي غمرة إنشغال زوجي عني وبحثي عن الملاذ الذي أنسى من خلاله همي، تعرفت ذات فرصة كان الفراغ سيد الموقف فيها إلى شاب أحسست بأنه ومن دون الغير يحس بي.

الحرمان العاطفي وعدم التقدير، فأغدق علي من فيض حنانه ما عوضني عن كل ما عشته إلى جانب زوج لم ينتبه لتصرفاتي وتغيراتي. التي لم يكن لها تفسير أخر سوى أنني عاشقة.

الرد:

ألم تفكري في أن تتحول الأحلام الوردية إلى كابوس مرعب وقاتل إن إكتشف زوجك ما أ،ت عليه من علاقة سافرة؟ أو لم تفكري في الإنتقام الذي سيشنه عليك من كذبت عليه وأوهمته بأنك حرة تحيين ما تريدينه من سفور وفجور.

جرم الخيانة لا يغتفر، ولتحاولي أن تتخلصي نهائيا من أمر سيجرّ عليك غضب الله وعقابه. عديد الزوجات مثلك تعانين في صمت من هجر الزوج لكنهن لم تسقطن في براثين الخيانة.

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