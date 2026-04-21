إهمال عائلي وراء هجوم مدرسة في  تركيا.. وفتح تحقيق مع والدة المنفذ

أعلنت وزارة العدل التركية عن مستجدات في قضية الهجوم الذي استهدف إحدى المدارس بولاية كهرمان مرعش. مؤكدة أن التحقيقات الأولية تشير إلى وجود إهمال عائلي ساهم في وقوع الحادث.

وأوضح وزير العدل التركي أن والدة منفذ الهجوم تخضع حالياً للاستجواب، وقد تم إحالتها إلى القضاء مع طلب توقيفها، في إطار مواصلة التحقيقات للكشف عن جميع ملابسات القضية.

وأضاف أن الطفل المنفذ كان يعاني من اضطرابات نفسية وسلوكية، حيث تمت متابعته من طرف المرشد التربوي في عدة مناسبات. إلا أنه لم يتم عرضه على طبيب مختص رغم الحاجة لذلك، وهو ما اعتُبر تقصيراً من طرف العائلة.

وأكد الوزير أن القانون التركي يتضمن بنوداً تسمح بمحاسبة الأولياء في حال ثبوت الإهمال في أداء واجباتهم، خاصة إذا أدى ذلك إلى ارتكاب جرائم خطيرة.

وشدد على ضرورة إعادة النظر في القوانين المنظمة لحيازة الأسلحة، بهدف الحد من مثل هذه الحوادث وتعزيز إجراءات الوقاية داخل المجتمع.