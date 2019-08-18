إياب ..مبادرة جديدة لتسهيل مغادرة ضيوف الرحمان نحو بلدانهم

أطلقت الهيئة العامة للطيران المدني مبادرة، تحت عنوان “إياب”، تشكل نقلة نوعية وتاريخية في خدمة حجاج بيت الله الحرام.

وستنطلق هذه المبادرة في مرحلتها التجريبية خلال اليومين المقبلين، التي من شأنها تسهيل إجراءات سفر ضيوف الرحمان آليا من مقر إقامتهم قبل المطار.

وتستهدف المبادرة لهذا الموسم، الحجاج المغادرين نحو بلدانهم عن طريق إجراءات وتطبيقات ميسرة تنهي إجراءات قبول الأمتعة من مقر إقامتهم.

على أن يتم تسجيل مغادرتهم آليًا قبل الوصول إلى المطار، وذلك من خلال مسارات إلكترونية متخصصة.

وأكدت الهيئة أن مبادرة “إياب” أطلقت خلال هذ حج هذا العام 1440هـ، بشكل تجريبي وستخدم نحو 30 ألف حاج بالمرحلة الأولى.

وسيتم توسيع هذا التطبيق على جميع الحجاج والمعتمرين والمسافرين عبر مطارات المملكة في قادم المواعيد .