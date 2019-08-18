“إياب”.. مبادرة من السعودية لتسهيل مغادرة الحجاج

أطلق الطيران المدني السعودي، مبادرة “إياب”، من أجل تسهيل مغادرة الحجاج الميامين.

وتشكل مبادرة “إياب”، حسب بيان من الجوية الجزائرية، نقلة نوعية وتاريخية في خدمة الحجاج.

وأضاف البيان، أن المبادرة تهدف إلى تسهيل إنهاء إجراءات سفر الحجاج آليا من مقر إقامتهم وقبل الوصول إلى المطار.

وستخدم “إياب” في مرحلتها التجريبية نحو 30 ألف حاجا، لتتوسع الخدمة على جميع الحجاج والمعتمرين والمسافرين عبر مطارات السعودية.

وأشار المصدر ذاته،أن مبادرة “إياب” تنهي إجراءات قبول الأمتعة من مقر إقامة الحجاج وتسجيل مغادرتهم آليا قبل الوصول إلى المطار.

وتتم هذه العمليات من خلال مسارات إلكترونية متخصصة.