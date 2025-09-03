“إياتياف 2025” بالجزائر.. مسؤولون رفيعو المستوى وشخصيات إفريقية يصلون الجزائر

حل بمطار هواري بومدين مسؤولون رفيعو المستوى وشخصيات إفريقية للمشاركة في الطبعة الرابعة من المعرض الإفريقي للتجارة البينية.التي ستحتضنها الجزائر العاصمة بين 4 و10 سبتمبر الجاري.

وقد تم استقبال بالقاعة الشرفية لمطار هواري بومدين رئيس الوزراء لجمهورية بوروندي نيستور نتاهونتويي. إضافة إلى وزيرة التجارة والصناعة والاستثمار لنيجيريا. ووزير الموارد المنجمية لجمهورية أوغندا ووزير التجارة والصناعة لجمهورية السنيغال.