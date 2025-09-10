“إياتياف 2025”..بداري يمنح وسام استحقاق الوزارة لباحثين وطلبة جامعيين

منح وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، وسام إستحقاق الوزارة، لعدد من الطلبة والباحثين نظير ظير تألقهم ونيلهم للمراتب الأولى. في مجال البحث والإبتكار، المقام ضمن فعاليات معرض التجارة البينية الافريقية بين 2000 مشروع إفريقي مسجل.

وقد منح الوزير وسام الاستحقاق للباحث رؤوف زروقي من جامعة برج بوعريريج والطالبتان لطرش عبير ولطرش ربيعة.من جامعة وهران للعلوم والتكنولوجيا محمد بوضياف - (USTO-MB)، .

كما منح الوسام للطالبين فاطمة الزهراء شويب وعبد النور صلواتشي. من جامعة شلف،

وتتمثل المشاريع المتوجة في نظام تحكم ذكي للسقي المحوري.الأعضاء الإصطناعية البايونيكية، فرينة وزيوت السمك.