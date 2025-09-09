“إياتياف” 2025…قويدري يستقبل وفدا رفيع المستوى من دولة نيجيريا

إستقبل وزير الصناعة الصيدلانية الدكتور وسيم قويدري اليوم، الثلاثاء، وفدا رفيع المستوى من دولة نيجيريا. وهذا في إطار فعاليات الطبعة الرابعة لمعرض التجارة البينية الافريقية IATF.

وكان اللقاء فرصة لاستعراض واقع قطاع الصناعة الصيدلانية بكلى البلدين.كما تباحث الطرفان فرص الشراكة و التعاون في مجال تزويد السوق. النيجرية بالأدوية و المستلزمات الطبية الجزائرية.

كما تم الاتفاق على إبرام عقد شراكة ما بين المجمع الصناعي “صيدال” و مجمع الأدوية النيجيري يتضمن عقدا تجاريا بقيمة 100 مليون دولار لتزويد السوق النيجرية. بالأدوية المصنعة من طرف المجمع. بالإضافة إلى إقامة استثمارات بالشراكة بنيجيريا للشروع في مرحلة أول بالتعبئة الثانوية للأدوية. وفي مرحلة الثانية نقل التكنولوجيات و تبادل الخبرات.