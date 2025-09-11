“إياتياف 2025”..وزير الاتصال يشكر وسائل الإعلام على التغطية المتميزة

وجه وزير الاتصال أمجمد مزيان خالص عبارات الشكر والتقدير إلى كافة وسائل الإعلام الوطنية على الجهود الاستثنائية. والمرافقة الميدانية. التي ساهمت في إنجاح الطبعة الرابعة المعرض التجارة البيئية الإفريقية 2025، الذي احتضنته الجزائر من 4 إلى 10 سبتمبر الجاري.

وقال الوزير “لقد كان للحضور الإعلامي الواسع والمهني دورا محوريا في إبراز هذا الحدث القاري الهام، والترويج الصورة الجزائر كوجهة اقتصادية ودبلوماسية وثقافية. بما يعكس مكانتها التاريخية في مسار التضامن الإفريقي. ودعم مساعي التكامل القاري، كما أظهرت التغطيات المتميزة عبر الصحافة المكتوبة.الإلكترونية المنصات الرقمية والقنوات التلفزيونية والإذاعية مدى جاهزية الإعلام الوطني واحترافيته في مرافقة القضايا الكبرى ومشاريع الدولة الاستراتيجية”.

وإذ ينوه الوزير بالدور الفاعل الوسائل الإعلام الوطنية بكل اطيافها، للأطقم الصحفية والتقنية التي تنقلت بين فضاءات المعرض وندواته. فإنه يعتبر أن نجاح التغطية الإعلامية إنما يعد نجاحاً مشتركاً يعكس شراكة حقيقية بين الإعلام الوطني والرؤية الاستراتيجية للجزائر الجديدة.

وجدد الوزير التأكيد على الحرص الدائم على تعزيز أواصر التعاون المثمر مع وسائل الإعلام، فإنه يدعو أيضا إلى ترقية الأداء. بما يعزز إشعاع الجزائر قاريا ودوليا.