إيبارا يعود للتسجيل بعد 77 يوم من الصيام

عاد المهاجم الكونغولي لفريق إتحاد العاصمة برينس إيبارا لمعانقة الشباك في البطولة، مع فريق سوسطارة لأول مرة منذ 77 يوم من الصيام عن التهديف.

حيث تمكن من إفتتاح باب التسجيل لفريق سوسطارة في مباراة اليوم التي جمعت فريقه بنصر حسين داي في إطار الجولة الـ17 من الرابطة المحترفة الأولى موبيليس

وكان آخر هدف سجله إيبارا منذ 77 يوم أمام فريق أولمبي المدية يوم 30 أكتوبر من العام الماضي.

ووصل المهاجم الكونغولي برينس إيبارا إلى هدفه الـ7 بقميص إتحاد العاصمة منذ إنضمامه إلى فريق سوسطارة خلال فترة الإنتقالات الصفية الماضية، وكان إيبارا قد سجل من قبل أمام كل من (دفاع تاجنانت، نصر حسين داي، شباب أهلي برج بوعريريج، إتحاد بلعباس، نادي بارادو، أولمبي المدية، ونصر حسين داي).