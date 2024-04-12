إيبراهيموفيتش يبحث عن خليفة بن ناصر

كشفت تقارير إعلامية إيطالية، اليوم الجمعة، أن المستشار الإداري الجديد بنادي ميلان الإيطالين زلاتان إيبراهيموفيتش، يبحث عن خليفة اللاعب الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر.

والذي من المحتمل جدا أن يغير الأجواء بداية من الميركاتو الصيفي القادم.

وحسب ماكشفه موقع “كالتشيو ميركاتو”، اليوم الجمعة، فإن المستشار الإداري الجديد في “الروسونيري” إبراهيموفيتش، يريد التعاقد مع لاعب خط وسط أكثر صلابة وقوة بدنية من اللاعب إسماعيل بن ناصر.

وأوضح ذات المصدر، أن إبراهيموفيتش، يريد التعاقد مع لاعب موناطوة فوفانا يوسف، الذي يعتبره السويدي أنه يلبي حاجيات فريقه الميلان.

ومن المؤكد أن إدارة الميلان ستدخل مع نظيرتها بنادي موناكو في مفاوضات تحسبا للتعاقد مع اللاعب فوفانا مقابل مبلغ لن يتجاوز 30 مليون أورو.