إيبوي.. من رجل ثري إلى “SDF”

تحول الإيفواري ايمانويل إيبوي، من لاعب تألق في الملاعب الإفريقية والأوروبية إلى رجل متشرد لايملك حتى قوت يومه.

إيبوي يعاني كثيرا في هذه الفترة بالذات، حيث أصبح خائفا من الشرطة ولا يدفع حصته من الكراء ولا يملك منزلا.

وفقد إيبوي ثروته كلها لصالح زوجته بعد أن خسر قضية طلاقه ولم يكفه المال حتى لتخصيص محامي يدافع عنه.

وكانت زوجته، قد أخذت مؤخرا 7 ملايين أورو كان يتقاضاها لما كان لاعبا لنادي غلطة سراي.

وقال إيبوي، أنه كان يثق فيها كثيرا وما إن تقول له إمضي على شيء، ما يمضي من دون النظر حتى على ذلك العقد.

وكان يرسل لها الأموال لكي تعيل نفسها وأولاده، والآن لا أحد يعيله.

ويمني الإيفواري النفس في أن يحصل على عقد عمل مع فريقه السابق أرسنال كمدرب للشباب حتى يستعيد عافيته.

قال في هذا الشأن: “سأقبل العمل في أي فريق كان، لكن إذا كان نادي أرسنال مهتما بذلك سأكون فخورا وسعيدا”.

وأضاف: “أتمنى أن يساعدني الله في ذلك، حياتي تغيرت جذريا ولا ألوم إلا نفسي بسبب ما حدث”.